Париж, 2 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Пятнадцатиметровый кит выбросился на берег острова Сен возле западного побережья Франции в Атлантическом океане, сообщает 2 сентября морская префектура региона Атлантика.

Андрей Шапран ИА REGNUM Кит на берегу

По данным префектуры, кит был обнаружен около 15:00 мск. Животное погибло.

«Очевидцы сообщили об обнаружении туши пятнадцатиметрового кита на берегу южной части острова Сен», — указано в сообщении, снабженном фотографией погибшего кита.

Причины гибели животного пока не выяснены.