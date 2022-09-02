Москва, 2 сентября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Приток иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию за прошедшие месяцы с начала 2022 года увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом 2 сентября сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в интервью телеканалу «Россия 24»

40.мвд.рф Проверка бригады трудовых мигрантов

По словам Баринова, после коронавирусных ограничений, после пандемийного периода фактически восстановились докоронавирусные объемы притока иностранной рабочей силы в Россию.

«По сравнению с 2021 годом на 30% увеличился приток иностранной рабочей силы, в первую очередь представителей, конечно, центральноазиатских республик», — отметил Баринов.

Он пояснил, что основной миграционный поток идет из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.