Москва, , 23:47 — REGNUM Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 2 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Домодедово» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса и ещё шесть рейсов задержано, в «Домодедово» отменён один рейс и 13 рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается четыре авиарейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.