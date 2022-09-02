Москва, 2 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 2 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса и ещё шесть рейсов задержано, в «Домодедово» отменён один рейс и 13 рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается четыре авиарейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.