Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев допустил, что 25-летний бразильский полузащитник Клаудиньо может сыграть в центральном матче 8-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 со «Спартаком».

Игрок команды «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

«Он тренируется в общей группе, но решение будет приниматься накануне. Шанс, что он сыграет со «Спартаком», есть», — цитирует Медведева издание Sport24.

Клаудиньо получил травму 6 августа в матче чемпионата России с «Ахматом». В текущем сезоне на счету бразильца 3 (1+2) очка по системе гол+пас в четырех матчах.

За «Зенит» Клаудиньо выступает с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.