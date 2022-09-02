Вена, 2 сентября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) останутся на Запорожской атомной электростанции до тех пор, пока это необходимо. Об этом заявил сегодня, 2 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По словам Гросси, два инспектора МАГАТЭ будут оставаться на Запорожской АЭС столько, сколько это необходимо.

«МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим», — заявил он.

Гросси надеется, что инспекторы МАГАТЭ не останутся там навсегда, когда-нибудь настанет день, может быть даже не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с «её обычными владельцами и операторами», а инспекторы МАГАТЭ будут посещать её периодически.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС была взята под контроль российскими военными в ходе освобождения Запорожской области от бандеровского оккупационного режима.