Нарьян-Мар, 2 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Летевший из Архангельска лёгкий пассажирский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, сообщает 2 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Владимир Долгов Ан-2

Авария произошла около 16:00 мск в районе населённого пункта Несь. Самолёт принадлежит авиакомпании АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд».

На данный момент известно, что никто из восьми пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Архангельская транспортная прокуратура начала проверку.