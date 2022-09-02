Неаполь, Италия, , 23:35 — REGNUM 21-летний фланговый нападающий «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в Серии А по версии ассоциации футболистов Италии (AIC). Об этом 2 сентября сообщили на официальном сайте AIC.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

«Это только начало для молодого игрока с большим потенциалом, о чем говорят голы и передачи, а также признательность других футболистов, которые уже решили наградить его», — говорится в официальном заявлении ассоциации.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в четырех турах чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Нападающий перешел в «Наполи» 1 июля 2022 года из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Действующее соглашение Кварацхелии с неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.