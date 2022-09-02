Анкара, 2 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Отношения Анкары с Лондоном за время, пока британское правительство возглавлял Борис Джонсон, сложились хорошие, сообщили 2 сентября в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Publishing.service.gov.uk Борис Джонсон и Реджеп Эрдоган

Эту мысль глава Турции высказал во время телефонных переговорах с уходящим в отставку Джонсоном. С Джонсоном, отмечает Эрдоган, удалось установить «близкий диалог», между странами сложились и развивались отношения «на основе взаимного уважения и понимания».

Эрдоган сказал, что надеется на продолжение хороших отношений с британцами и при новом правительстве королевства. Он ожидает, что они будут «развиваться в духе аналогичного здравого смысла и дальновидности».

Как ране сообщало ИА REGNUM, в Британии 2 сентября завершилось голосование, по итогам которого определится будущий лидер правительства страны и Консервативной партии. Итоги будут известны 5 сентября.