Дортмунд, Германия, , 23:27 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» в первом матче пятого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 одержала минимальную победу над «Хоффенхайма» из Зинсхайма со счетом 1:0. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Марко Ройс (сс) Tim Reckmann

Единственный мяч на 16-й минуте встречи забил 33-летний фланговый нападающий сборной Германии Марко Ройс после передачи Юлиана Брандта. Желтые карточки получили Роберт Сков, Марко Ройс, Кевин Фогт, Джуд Беллингем, Озан Кабак, Матс Хуммельс и Андрей Крамарич.

Статистика матча («Боруссия»/ «Хоффенхайм»)

Удары 16/7

Удары в створ 5/2

Владение 50%/50%

Угловые 5/8

Нарушения 14/15

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Менье, Вульф (Зюле, 83’), Озкан, Брандт (Рейна, 83’), Ройс (Мукоко, 90’), Байноу-Гиттенс (Азар, 44’), Беллингем, Модест.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кабак, Анхелиньо, Фогт, Акпогума, Сков (Кадержабек, 46’), Премель (Дабур, 71’), Гайгер (Руди, 46’), Баумгартнер (Дамар, 46’), Крамарич, Рюттер (Ларсен, 86’).