Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Президент США Джо Байден ещё на один год продлил срок действия торгового эмбарго в отношении Кубы, сообщает 2 сентября пресс-служба Белого дома.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что такое решение было принято исходя из национальных интересов США. Санкции должны будут действовать до 14 сентября 2023 года.

При этом Джо Байден продлил свои полномочия частично отменять данное эмбарго и выдавать разрешения на отдельные сделки.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба попросила США помочь в ликвидации последствий пожара на нефтехранилище