Вашингтон, 2 сентября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ещё на один год продлил срок действия торгового эмбарго в отношении Кубы, сообщает 2 сентября пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечено, что такое решение было принято исходя из национальных интересов США. Санкции должны будут действовать до 14 сентября 2023 года.

При этом Джо Байден продлил свои полномочия частично отменять данное эмбарго и выдавать разрешения на отдельные сделки.