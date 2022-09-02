Мюнхен, Германия, , 23:25 — REGNUM В Siemens Energy считают, что заключение «Газпрома» не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток», заявил 2 сентября журналистам представитель немецкой компании.

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«Мы приняли к сведению последние сообщения. Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Представитель Siemens отметил, что подобные утечки, как правило, не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте.

«Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию», — сказал он, добавив, что «в прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства».

В компании также заявили, что на сегодняшний день Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ на «Северном потоке», но будет готова принять в них участие.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе российской компании «Газпром» сообщили о полной остановке газопровода «Северный поток» по причине утечки масла на компрессорной станции «Портовая».

При этом из сообщения «Газпрома» следовало, что утечка была обнаружена в ходе регламентных работ, выполняемых совместно с представителями компании Siemens, акт обнаружения утечки также был подписан представителями немецкой компании.

«Подобные утечки масла ранее были обнаружены на газоперекачивающих агрегатах с двигателями №075, №076 и №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — указали также в «Газпроме».

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