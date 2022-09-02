Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Западные страна во главе с Соединёнными Штатами Америки допустили стратегический просчёт, решив продолжать расширять Североатлантический альянс на восток несмотря на неоднократные предостережения Москвы. Об этом пишет американский профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье дляThe National Interest, опубликованной сегодня, 2 сентября.

Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год Цитата из видео «Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год» Youtube.com

Купчан напомнил ставшую уже исторической Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, в которой он ещё в 2007 году назвал принятие новых членов в военный блок НАТО «серьезной провокацией».

«УМосквысуществуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украинойпротяженностью более тысячи миль», — пишет Купчан.

Власти США очень напрасно не стали учитывать геостратегические реалии в вопросе расширения военного блока НАТО, и очень зря проигнорировали интересы России и её право на безопасность.

Автор пояснил, что Россия смотрит не многие вещи совершенно иначе, нежели Запад и на то у Москвы есть основания. Очевидно, что крупным державам (а Россия без сомнения такая), независимо от их идеологических взглядов, очень не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор.

Действия Вашингтона выглядят особенно странными на фоне того, что сам-то Вашингтон всегда внимательно следил за безопасностью американских границ.

«Соединенные Штаты потратили большую часть девятнадцатого века, вытесняя Великобританию, Францию, Россию и Испанию из Западного полушария. После этого Вашингтон регулярно прибегал к военной силе, чтобы сохранить господство в Америке», — напоминает Купчан.

Учитывая это, Соединённым Штатам следовало бы с большим пониманием отнестись к возражениям Москвы относительно вступления территорий бывшей УССР в военный блок НАТО.

Купчан также отмечает, что Москва до последнего пыталась уладить дело миром, но с учетом своих интересов. Российские власти в конце 2021 года опубликовала проекты договоров сСШАи НАТО по гарантиям безопасности. Но США эти предложения фактически проигнорировали.