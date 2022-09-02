Херсон, Бывш. УССР, , 23:29 — REGNUM К исходу четвёртых суток попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении инициатива перехвачена российскими войсками, сообщает вечером 2 сентября телеграм-канал «Рыбарь».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным канала, ссылающегося на источники в действующих частях ВС России, все три понтонные переправы через реку Ингулец, по которым шло снабжение ударной группировки ВСУ, выведены из строя.

«Находящиеся на южном берегу разрозненные силы ВСУ оказались зажаты в котёл и отрезаны от северной группировки войск… По зажатым в котле [киевским] войскам наносится массированное огневое поражение», — сообщает телеграм-канал.

Напомним, 2 сентября в подконтрольном Киеву Закарпатье был объявлен день траура из-за тяжёлых потерь 128-й горноштурмовой бригады ВСУ, участвовавшей в «контрнаступлении» на Херсон. Киевские СМИ сообщают об огромном количестве раненых, для которых не хватает мест в больницах.

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