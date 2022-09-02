Пасадена, США, , 23:27 — REGNUM В 2022 году на архипелаге Шпицберген, было самое тёплое лето за всю историю наблюдений, в результате чего в океан попало 44 млрд тонн талой воды. Об этом сообщает американское информационное агентство Courthouse News Service.

Административный центр Шпицбергена Лонгйир Bjørn Christian Tørrissen

Измерения температуры, проведённые в аэропорту Шпицбергена в июне, июле и августе, показывают, что в этом году на Арктическом архипелаге было рекордно жаркое лето. В летний сезон среднесуточная температура составляла 7,4 градуса по Цельсию, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда в 7,2 градуса по Цельсию, зафиксированного в 2020 году.

За последние 30 лет климат в регионе неуклонно становился жарче. С 1991 по 2020 год средняя летняя температура, зарегистрированная в аэропорту Шпицбергена, составляла 5,5 градуса по Цельсию. Среднее значение за последнее десятилетие составляет 6,4 градуса по Цельсию.

Жара также способствовала рекордному таянию льда на Шпицбергене. Согласно данным NASA, этот район является одним из самых быстро прогревающихся мест на Земле. Более половины территории Шпицбергена покрыто льдом, что составляет около 6% от всех оледенённых территорий за пределами Гренландии и Антарктиды.

Отметим, что жара, пришедшая в Северное полушарие, оказывает колоссальное влияние на арктические регионы, в том числе на Гренландию. В период с 15 по 17 июля северо-западный ледяной щит Гренландии терял 6 миллиардов тонн воды в день.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые всё чаще заявляют, что Арктика нагревается быстрее, чем остальные континенты. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications Earth & Environment, показало, что это явление проходит в четыре раза быстрее. В некоторых районах Северного Ледовитого океана скорость потепления даже в семь раз выше.

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