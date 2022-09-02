Лондон, , 23:10 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» продлил контракт с 20-летним воспитанником и форвардом сборной Албании по футболу Армандо Броей. Об этом 2 сентября сообщается на официальном сайте «пенсионеров».

По информации источника, новое соглашение рассчитано на шесть лет до конца сезона 2027/28. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает албанского футболиста в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Армандо Броя, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды, принял участие в 32 матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами. Также Броя был признан одним из лучших молодых игроков сезона в чемпионате Англии.