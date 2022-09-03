3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова канцлера Германии о том, что он всё ещё желает вести переговоры с российским президентом.

Елизавета Коробова, , 00:18 — REGNUM Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он желает продолжить переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Телефонная будка Dickelbers

Стремление канцлера Германии продолжать вести переговоры с президентом России — дело, конечно, хорошее, но остаётся невыясненным, какую цель он перед собой ставит, без конца названивая российскому лидеру. Предыдущие переговоры, встречи и саммиты не принесли мира и согласия между Россией и Германией.

И это притом, что все главные европейские политики делают вид, что доброжелательно настроены по отношению к России. Ну или, по крайней мере, якобы готовы вести разговор исходя из своих конкретных интересов. Тем не менее всё, чего добилась Европа, включая ФРГ, это полная потеря собственного суверенитета и разорванные в клочья отношения с Российской Федерацией.

«Приятно видеть, что человек начинает соображать. Или это уже от безысходности?» — спрашивает Светлана З.

Некоторые комментаторы предпочли питать надежду, что вскоре такие, как канцлер Германии, всё-таки убедят коллективный Запад в том, что с Россией лучше вести разговор, чем воевать, даже экономически.

«Ну что тут сказать? Давно понятно было, что пойдут они к нам навстречу. Только мы надеялись на наличие мозга, который подсказал бы им это сделать раньше», — пишет Данил М.

Олаф Шольц Bundesministerium für Finanzen

Часть людей полагает, что разговоры разговорами, а на деле Шольц вводит против России санкции, а также оказывает существенную военную поддержку киевскому неонацистскому режиму. С таким политиком диалогов быть не может.

«Тем не менее санкции снимать он не собирается. Так что все эти потуги поговорить ничем не закончатся, потому что и до этого ничем не заканчивались. Шольцу нравится разговаривать с Путиным, но восстанавливать полноценные отношения он не готов. Просто телефонный извращенец, как и его дружок Макрон», — высказался Николай К.

Ряд пользователей указывает на то, что Шольц может болтать что угодно, потому что он не является самостоятельным политиком, а служит интересам Соединённых Штатов Америки.

«Хочет и со Штатами не портить отношения, и Зеленского потискать лишний разок, и с нами переговоры продолжать вести. Один вопрос: нам-то на кой-чёрт это надо?» — задаётся вопросом Лев М.

«Германия — колония США, и разговор с ней бесполезен», — считает Сергей Ф.

Нашлись и те, кто уверен, что со всеми этими еврорусофобами диалога быть не может даже в перспективе, поэтому необходимо дождаться, когда они канут в Лету, и только тогда выходить на восстановление отношений с Европой.

«Ну так о чём с ним разговаривать? Вот вопрос! Сколько было разговоров до этого, и что, они к чему-то привели? Нет. Всё как обычно безнадёжно. Вся Европа в руках США, и, похоже, менять они это не хотят», — поделился своим мнением об этом Назар Ф.

Напомним, 2 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе встречи с жителями Эссена (Германия) о том, что он желает продолжить переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.