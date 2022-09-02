Москва, , 22:57 — REGNUM Около 1,4 тысячи школ начало работать с 1 сентября на освобождённых территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году мы системно занимались запуском школ на освобождённых территориях ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. 1400 школ начало работать на новых территориях», — сообщил он, уточнив, что почти 550 из этих школ было отремонтировано к началу учебного года.

Вице-премьер отметил, что «огромная работы была проведена как администрациями регионов, так и регионами, которые взяли шефство и помогают коллегам».