Вена, 2 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Жители и власти Австрии начинают постепенно склоняться к тому, чтобы отменить антироссийские санкции на фоне приближающихся холодов и сильно выросших счетов за электроэнергию. Об этом сегодня, 2 сентября, пишет немецкая газета Die Welt.

Jean Fonseca Парламент Австрии

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По данным издания, в Австрии больше нет устойчивого большинства, которое бы выступало за санкции против России. При этом зимой тренд на отказ от антироссийских санкций может существенно усилиться. Издание ссылается на ряд социологических опросов, которые показывают, что примерно 40% австрийцев выступает за отмену антироссийских санкций, ранее их доля была меньше. Этот тренд связан с ростом общей стоимости жизни, ростом цен на электроэнергию.

«Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину», — отмечает газета.