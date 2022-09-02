Нижний Новгород, , 22:56 — REGNUM Полицейские вычислили и задержали троих трудовых мигрантов, зарезавших барана и разделавших его тушу во дворе одной из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители совместно с представителем национальной диаспоры провели с задержанными профилактическую беседу об основах соблюдения морально-этических норм.

В ходе проверки выяснилось, что все трое иностранцев работали в столице Приволжья незаконно.

По решению суда всем участникам инцидента назначены наказания в виде штрафов в размере 2 тысяч рублей. Также их принудительно выдворят из России за нарушение миграционного законодательства.