Москва, 2 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. В попытках Запада повлиять на глобальный рынок энергоресурсов верх возьмут страны — экспортеры нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

ArtseBie Нефть

«В борьбе за будущее энергетического рынка победят страны-экспортёры. Устанавливается не рынок покупателя, а рынок продавца. И страна экспортеры, в том числе Россия, сейчас имеют возможности больше влиять на процессы, чем прежде», — сказал Колташов.

Причем подобного рода процессы будут носить долгосрочный характер. США уже не в состоянии, как раньше, влиять на рынок нефти путем военного вторжения в страны, добывающие её в больших количествах, как в случае с Ираком.

«Поэтому восходящий тренд будет долговременным. Эпоха дорогих ресурсов будет продолжительной. Переломить такие тенденции, установив фиксированные цены на нефть просто не получится», — сделал прогноз экономист.