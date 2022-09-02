Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Доклад по итогам визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет представлен на следующей неделе, заявил вечером 2 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

По его словам, доклад будет сделан после получения большего объёма информации.

«Я надеюсь, что мы предоставим доклад на следующей неделе, когда получим больше данных по ситуации», — сказал Гросси.

Кроме того, Гросси отметил, что работа на Запорожской АЭС ведётся профессионально, однако в сложившихся условиях там необходимо присутствие экспертов МАГАТЭ.

«Станция работает, есть профессиональное сотрудничество с экспертами, которые также являются специалистами в ядерной области, так что они понимают, что делают, и знают, о чем говорят», — заявил Рафаэль Гросси.