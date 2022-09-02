* Макаревичем — запрещённая в России организация

Москва, , 22:50 — REGNUM Два списка иноагентов дополнены 2 сентября Минюстом РФ: список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, и реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Дмитрий Гордон Кадр из телепередачи «60 минут». youtube.com

В первый (физлица — иноагенты) включены с формулировкой «осуществление политической деятельности» шесть человек, в том числе Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Дмитрий Гордон (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Во второй (СМИ — иноагенты) добавлены шесть фамилий, в том числе Михаил Шац (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и одна организаций.

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