3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление президента США о том, что сторонники бывшего американского лидера являются экстремистами и угрожают демократии.

Светлана Рыбина, , 00:50 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрозу Америке, распространяя экстремизм, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению нынешнего американского президента, предыдущий лидер нации сейчас занимается распространением экстремистских идей среди своих сторонников, основанных на том, что якобы Джозеф Байден пришёл к власти незаконно, мухлюя при голосовании и прибегая к грязным методам политической конкуренции.

То, что последователи Трампа не признают выборы президента США в 2020 году состоявшимися, по мнению американского лидера, угрожает не ему, а всей демократии. Причём Байден не гнушается настраивать против Трампа представителей Республиканской партии США. Демократы во главе с Байденом всеми силами пытаются маргинализировать альтернативное консервативное политическое движение, которое в Америке возглавил Трамп.

«Старая кукла опять чудит», — отметил Николай Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден пытается переворачивать всё с ног на голову, выдавая за преступников тех, кто называет преступником его самого.

«Байден поставляет оружие фашистам, а террорист при этом почему-то Трамп. Лихо!» — подметил Леонид Ч.

«Какой же лицемер! Все уже знают, как грязно он к президентскому креслу подобрался, все знают про поддержку киевского неонацистского режима, все помнят биолаборатории США на территории [бывшей УССР]. Но всё равно он на голубом глазу называет недовольных, по сути, преступниками. Самый главный преступник!» — написал Максим П.

Доминирование Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что политический накал в Соединённых Штатах Америки может довести до точки кипения в обществе — и тогда на территории этого государства снова вспыхнет гражданская война, причём её последствия отразятся на всём мире.

«Даёшь гражданскую войну в США! Займитесь, парни, своими делами! Оставьте весь мир в покое! Ставлю на Трампа!» — пишет Наталья С.

«Администрация президента США Джозефа Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей через руководство онлайн-платформ. Это следует из переписки и совместного заявления генеральных прокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта. США — самая тоталитарная коррумпированная страна в мире. Очевидно, что люди итогов выборов не принимают», — поделился своим мнением Rurik V.

Часть людей полагает, что заявления Байдена становятся всё более грубыми и прямолинейными, потому что он прекрасно понимает, что честным путём в президентском кресле ему не удержаться.

«Начинается политическая гонка. Байден сейчас будет делать всё, чтобы выставить Трампа в плохом свете. Хотя лучше бы занялся делами — исправлял ошибки, которые допустил. Тогда бы и рейтинг себе вернул», — считает Зинаида Н.

«Если Бидон вновь переизберётся — вот это будет номер. Шоу одного актёра получит второй сезон. Он ещё имеет совесть оскорблять людей, которые не верят в честность его прихода к власти», — указывает Роман К.

Напомним, 2 сентября президент США Джозеф Байден заявил в ходе своего обращения к нации о том, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрозу Америке, распространяя экстремизм.