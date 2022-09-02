Бишкек, , 22:47 — REGNUM С момента создания Гарантийного фонда в 2019 году предприниматели в Киргизии смогли получить кредиты на сумму около 15,1 млрд сомов (11,3 млрд рублей) благодаря выданным госгарантиям. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Кредит 401(K) 2012

В общей сложности организация предоставила киргизским коммерсантам и фирмам гарантии на сумму свыше 4,3 млрд сомов (3,22 млрд рублей).

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В число поддерживаемых отраслей входят сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, экспортоориентированная и импортозамещающая промышленность, торговля, строительство, транспорт и представление услуг.

Также стало известно о том, что только с начала 2022 года Гарантийный фонд оказал поддержку местному бизнесу на сумму 869 млн сомов (650 млн рублей), что позволило им получить займы на более чем 3,2 млрд сомов (2,4 млрд рублей).

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