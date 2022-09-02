Бишкек, , 22:43 — REGNUM Главное таможенное управление КНР обнародовало статистику поставок китайских электромобилей в Киргизию, передаёт «Tazabek».

Электромобиль-такси, КНР Brücke-Osteuropa

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По данным китайской стороны, за семь месяцев в Киргизию из Китая экспортировали 441 электромобиль, чья стоимость составила $8 млн (около 482 млн рублей).

В таможенном ведомстве отмечают, что при этом цены на китайские электромобили сложились на уровне от $12,5 тысячи до $35 тысяч (от 753 тысяч до 2 млн 108 тысяч рублей).

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