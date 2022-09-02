Аддис-Абеба, 2 сентября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. В Эфиопии по меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения боевиков в штате Оромия. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает агентство Reuters.

A.Davey Эфиопия

Сообщается, что вооруженная группировка атаковали атаковала местных жителей в районе Амуру 30 августа. Этот район расположен в 370 километрах к западу от столицы Эфиопии — Аддис-Абебы.

Местные жители захоронили жертв нападения в братской могиле.

Власти штата Оромия никак не комментируют произошедшее.