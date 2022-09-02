Триполи, , 22:43 — REGNUM В ливийской столице Триполи произошли вооруженные столкновения между формированиями двоих претендентов на пост премьер-министра Ливии, сообщает 2 сентября интернет-портал «Аль-Марсад».

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации портала, перестрелки с применением лёгкого оружия произошли между сторонниками Правительства национального единства Ливии и формированиями, поддерживающими парламент и его «премьер-министра» Фатхи Башаге.

Информации о возможных жертвах или раненых к настоящему времени не поступало.

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