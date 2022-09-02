Бишкек, 2 сентября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата выросла во всех странах — членах Евразийского экономического союза. Об этом говорится в докладе Евразийской экономической комиссии.

Киргизский сом

Самый низкий показатель оказался у Киргизии — 17 836 рублей. В Армении средняя зарплата почти вдвое выше — 32 579 рублей.

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Несколько лучше ситуация в Белоруссии, где средняя зарплата составляет 37 273 рубля, и в Казахстане — 37 975 рублей.

А самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата установилась в России — 61 961 рубль.

Также стало известно о том, что наиболее активно увеличивались зарплаты в Казахстане — номинальная на 24,1% и реальная на 10,9%, а также в Киргизии — на 23,9% и 9,8% соответственно.

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