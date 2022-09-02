Бишкек, , 22:29 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года налоговая служба Киргизии собрала и перечислила в бюджет более 99 млрд 961 млн сомов (74 млрд 883 млн рублей) налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 2 сентября.

Флаг Киргизии commons.wikimedia.org

Отмечается, что при этом налоговикам удалось перевыполнить план лишь на 1,5%, то есть чуть больше чем на 1 млрд 445 млн сомов (1 млрд 83 млн рублей).

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В сравнении с аналогичным периодом 2021 года поступления налогов увеличились на 51,2% или на более чем 33 млрд 829 млн сомов (25 млрд 342 млн рублей).

Наибольший прирост поступлений зафиксирован по единому налогу — в 5,1 раза, по налогу на прибыль — на 62,2% и по акцизному налогу на товары местного производства — на 49,8%.

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