Москва, , 22:33 — REGNUM Пост посла Европейского союза в РФ с 1 сентября покинул Маркус Эдерер, передаёт 2 сентября RTVI.

Маркус Эдерер Bundesministerium für Europa

Два дня назад, 31 августа, Эдерер в интервью телеканалу сообщил, что работает последний день.

«Покидаю свой пост со спокойной душой», — сказал дипломат, добавив, что на своём месте сделал всё, что от него зависело.

Добавим, что должность посла ЕС в РФ Эдерер занимал с октября 2017 года. Стоит отметить, что прежде он также являлся послом ЕС в Китае и в Монголии.

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