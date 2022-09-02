Москва, 2 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Входящие в ОПЕК+ страны едва ли согласятся пойти на уступки Западу, который пытается снизить цены на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

ArtseBie Нефть

По мнению эксперта, основные мировые нефтедобывающие страны раньше могли бы согласиться на снижение стоимости энергоресурсов, чтобы экономики стран Евросоюза и США смогли восстановиться и затем стимулировать глобальный спрос на нефть. Однако сейчас такой вариант практически исключен.

«Западные экономики больше не тянут за собой весь остальной мир. Им, конечно, хочется иметь дешевую нефть, но они не могут обеспечить в ответ высокие темпы роста своей экономики, чтобы увеличить потребление и способствовать оживлению, а потом и устойчивому росту мировой торговли. Это новая ситуация, которая на мировом экономическом уровне дискредитирует США и всю западную цивилизацию и делает затруднительной всякую их игру на рынке нефти. Потому что экспортёры этого не хотят — они не получат ничего взамен этого. И этот принцип утверждается в качестве нового. Поэтому любые действия против российской нефти будут приводить только к дефициту энергоресурсов и росту цен на нефть», — сказал Колташов.