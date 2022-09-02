Милан, Италия, , 22:15 — REGNUM 3 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в центральном матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.

В последний раз «Интер» и «Милан» играли между собой 19 апреля 2022 года в матче полуфинала Кубка Италии. Та игра завершилась крупной победой «нерадзурри» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес (4’ Матео Дармиан, 40’ Хоакин Корреа) и Робин Госенс (82’ Марцело Брозович).

На данный момент «Интер», одержав три победы и набрав девять очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с восемью очками располагается тремя позициями ниже.