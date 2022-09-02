Брюссель, 2 сентября 2022, 22:13 — REGNUM Введение всеми странами — членами ЕС потолка цен на российскую нефть — вот в чём цель европейского руководства, заявил 2 сентября еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Его заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии по итогам переговоров министров финансов стран G7, которые постановили такой ценовой потолок для российской нефти установить с 5 декабря.
Джентилони пояснил, что «структура и уровень ограничения цен» пока не сформированы. ЕК будет работать с членами ЕС для «достижению единогласия среди наших 27 государств».
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