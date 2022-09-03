3 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 00:49 — REGNUM Предложение депутатской группы «Жана Казахстан» (Новый Казахстан), состоящей из депутатов казахстанского парламента, о том, чтобы вернуть столице страны название «Астана», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии опубликовали коллективное заявление, в котором предлагают поменять название столицы на то, которое было ранее — «Астана». Сейчас город назван Нур-Султан, как того хотел первый президент республики Нурсултан Назарбаев, что в переводе означает «Светлый правитель». Несмотря на «светлое» значение, депутаты всё-таки не считают правильным, что город называют в честь живого и здравствующего человека.

Кроме политического значения слова «Нур-Султан», провозглашающего первенство конкретного политического деятеля над всеми остальными, простой обыватель может что-нибудь и найдёт, но это будет по большей части притянуто за уши. Ведь история у нынешней столицы Казахстана началась не с прихода к власти Назарбаева, а намного раньше. Данный населённый пункт изначально назывался Акмолинск и был известен под таким именем на просторах Российской империи ещё с незапамятных времён. Затем его переименовали на советский манер в Целиноград, спустя какое-то время в город Акмолу и уже затем во всем известную столицу Казахской Советской Социалистической Республики Астану.

«В Казахстане объявляется денурсултанизация», — пишет Ева А.

Многие пользователи считают, что переименование «Астаны» в «Нур-Султан» исходило из чисто политических соображений, хотя для простого казахского народа этот город так и остался Астаной.

«Непонятно, зачем название было вообще менять. Всех всё устраивало», — отметил Дмитрий Л.

«Вообще не понимаю этого бреда! Была нормальная себе столица Алма-Ата! На кой-черт было переносить всё это в Целиноград, переименовывать его в Астану, потом в Нур-Султан, чтобы потом опять в Астану?» — возмущается Александр В.

Некоторые комментаторы считают, что после политических потрясений, которые перенёс Казахстан в начале 2022 года, переименование столицы республики на прежний народный лад будет правильным решением действующих властей.

«Нур-Султан в названии столицы означает, что до сих пор Назарбаев является главой всего государства, будто бы выше президента стоит. Когда его двинули с места, надобность в таком названии отпала сама собой. К тому же многим не понравилось, к чему эта семья казахов привела. Чуть ли не до гражданской войны дело дошло. Хорошо, что ОДКБ вмешалось», — считает Александр В.

Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

«После всех последних потрясений Казахстан заслужил вернуться к стабильности. Когда Астана была Астаной, всё у казахов было ровно. Я за возвращение названия», — пишет Роман В.

Нашлись и те, кто запомнил этот город исключительно прекрасной столицей Казахстана Астаной.

«А вообще красивый это город. Я был в нем, когда он назывался Астана. Он красив днём, а ночью это настоящий Лас-Вегас. Всё сверкает и сияет. Кажется, нет в Астане ни одного здания без подсветки от самой земли до верхней точки. Это очень красиво, когда всё переливается разными огнями. Но, наверное, и очень дорого. Ведь столько надо электроэнергии потратить на эту великолепную подсветку. И не только по праздникам, как бывает в российских городах, а каждую ночь», — написал Филя Р.

Напомним, 2 сентября депутатская группа «Жана Казахстан» (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название «Астана».