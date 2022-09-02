Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM ООН призывает все стороны обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, заявила 2 сентября на брифинге сотрудница пресс-службы Организации Объединенных Наций Эри Канэко.

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По её словам, у ООН нет достоверной информации о том, кто именно угрожает безопасности Запорожской АЭС.

«У нас нет каких-либо сведений из первых рук. Мы должны сделать все для безопасности на АЭС и вокруг нее, и надеемся, что стороны будут поступать так», — сказала Канэко.

Напомним, ранее генштаб ВСУ признал факт нанесения ударов по району Энергодара, где и расположена Запорожская АЭС.

Кроме того, жители Энергодара передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение с 20 тысячами подписей, в котором призвали воздействовать на киевский режим, обстреливающий район АЭС.