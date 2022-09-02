Москва, , 22:08 — REGNUM Вводя потолок цен на российскую нефть страны G7 рассчитывают, среди прочего, добиться глобального снижения стоимости энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник ИА REGNUM убежден, что добиться поставленной задачи у G7 не получится. Вопреки их ожиданиям глобальные цены на энергоресурсы останутся на высоком уровне. Россия же сможет перенаправить экспорт своей нефти в другие страны.

«Им кажется, что они могут установить предельные цены на российскую нефть и оказать психологическое давление на рынок нефти вообще. Все это будет иметь совершенно другие последствия. Со стороны России мы слышим заявления, что если какие-то страны устанавливают предельную стоимость на российскую нефть, то эту цену могут платить кому угодно, но экспорт России в эти страны будет невозможен. Это приведет к тому, что то, что кажется сегодня коренным изменением на рынке нефти окажется лишь коррекцией и цены на нефть в мире не только не понизятся, а останутся на довольно высоком уровне, пусть даже 100 долларов за баррель», — сказал Колташов.

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