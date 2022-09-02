Ливерпуль, Великобритания, 2 сентября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 3 сентября футбольный клуб «Эвертон» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Ливерпулем». Месисайдское дерби состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», а стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В последний раз «Эвертон» и «Ливерпуль» играли между собой 24 апреля 2020 года. Тот матч завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Эндрю Робертсон (62’ Мохаммед Салах) и Дивок Ориги (85’ Луис Диас).

После пяти сыгранных матчей «Ливерпуль» с двумя победами и восемью набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Эвертон», набрав три очка, располагается на 17-й позиции.