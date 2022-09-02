Оренбург, , 21:59 — REGNUM 3 сентября подмосковные «Химки» в первом матче под руководством Спартака Гогниева встретятся с «Оренбугом». Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», а стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Варанцо Петросян.

О назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера «Химок» объявили 2 сентября. Последние три недели подмосковный клуб возглавлял Николай Писарев.

На данный момент «Химки» с двумя победами и семью набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», набрав шесть очков, располагается позицией ниже.