Москва, 2 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Снижение стоимости нефти на глобальных рынках придало странам G7 уверенности в том, что введение потолка цен на «черное золото» из России возымеет эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В связи со снижением мировых цен, а они недавно были на пике 125 доллар за баррель, а сейчас они колеблются на уровне 95 долларов за баррель, в связи с этими обстоятельствами в «Большой семерке» решили, что нажим на российский экспорт может оказаться эффективным, так как ситуация на рынках переломилась. Так им по крайней мере кажется», — сказал Колташов.

По его мнению, еще несколько месяцев назад лидеры стран, входящих в G7, не были уверены, что цены на нефть будут снижаться. Но сейчас эта тенденция убедила их в том, что они могут попытаться ещё сильнее снизить цены на энергоресурсы введя ограничения на стоимость одного из основных поставщиков — России.