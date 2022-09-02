Москва, 2 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. 19-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян в прошедшее летнее трансферное окно мог перебраться в чемпионат Италии.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Как сообщает издание Sport24, в подписании Захаряна был заинтересован «Милан». Также к заключению сделки по трансферу футболиста был близок лондонский «Челси», предлагавший 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 15 миллионов евро.