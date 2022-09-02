Энергодар, Бывш. УССР, , 22:10 — REGNUM Постоянная миссия МАГАТЭ в составе двух человек останется на Запорожской АЭС, заявил 2 сентября глава агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.

Запорожская АЭС Ralf1969

По его словам, на ЗАЭС будет постоянное присутствие инспекторов МАГАТЭ и агентство сможет самостоятельно собирать информацию о любых связанных с этой АЭС событиях.

«Как я уже говорил после проведения инспекции на АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на объекте, его обеспечат два наших эксперта», — сказал Гросси.

Он рассказал, что сейчас на электростанции остаются шестеро экспертов.

Кроме того, Гросси заявил, что во время посещения Запорожской АЭС ему показали абсолютно все, что он попросил.

«Я увидел все, что просил осмотреть», — сказал он.

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