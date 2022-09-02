Нижний Новгород, , 21:51 — REGNUM В скором времени жители Нижегородской области смогут воспользоваться услугами «умных» пунктов приема вторичного сырья. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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Горожане смогут получить денежное вознаграждение за то, что будут приносить в них пластиковые бутылки, алюминиевые банки и макулатуру.

Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту автоматизированные пункты приёма смогут самостоятельно определить тип, качество и количество сдаваемого вторсырья с точностью до 95%.

Всего в 2023 году будет установлено 30 таких пунктов, на что будет потрачено 18 млн рублей.

Также стало известно о том, что в дальнейшем планируется увеличить количество видов принимаемого вторсырья и наладить его последующий экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.