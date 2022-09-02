Лондон, , 21:50 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе в пятницу, 2 сентября, продолжила снижаться и по итогам торгов и опустилась ниже $2200 за тысячу кубометров впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Экспорт газа Gazprom.ru

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $2198,7 за тысячу кубометров, что на 12,5% ниже расчётной цены предыдущего дня.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась более чем на 16% и на минимуме достигала $2104,6 за тысячу кубометров.

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