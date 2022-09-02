Вена, , 21:51 — REGNUM Цены на энергоносители в Австрии постепенно уменьшают число сторонников антироссийских санкций, пишет Die Welt. Многие уже откровенно против санкций — таких людей 40%.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что с приходом зимы тенденция не поддерживать власти в их санкционной антироссийской политике будет только расти.

При этом, отмечает издание, общество начинает активнее поддерживать правую Австрийскую партию свободы, «доброжелательно настроенную по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину».

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