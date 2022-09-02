Виго, Испания, 2 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. 2 сентября в Виго на стадионе «Балаидос» футбольный клуб «Сельта» в первом матче четвертого тура испанской Ла Лиги 2022/23 встретится с «Кадисом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Celtavigo.net Игроки ФК «Сельта»

Стартовые составы команд:

«Сельта»: Агустин Марчесин, Уго Мальо, Унаи Нуньес, Джозеф Аиду, Оскар Родригес, Хавьер Галан, Фран Бельтран, Франко Серви, Ренато Тапиа, Карлес Перес, Яго Аспас.

«Кадис»: Херемиас Ледесма, Хосеба Сальдуа, Альфонсо Эспино, Луис Эрнандес Родригес, Виктор Чуст, Иван Алехо, Томас Алакрон, Брайан Окампо, Федерико сан Эметерио, Антонио Бланко, Энтони Лосано.

«Кадис» является единственной командой этого сезона чемпионата Испании, пока не набравшей ни единого очка. «Сельта» с четырьмя очками располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице Ла Лиги.