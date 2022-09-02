Нижний Новгород, 2 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. На дорогах Нижнего Новгорода установят камеры, которые будут способны выявить водителей, пользующихся мобильными телефонами за рулем. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Paweł Zdziarski Камеры видеонаблюдения

Отмечается, что за телефонные разговоры во время управления автомобилем водителей будут штрафовать на 1500 рублей.

Также стало известно о том, что первоначально комплекс фото- и видеофиксации будет работать в тестовом режиме.

Власти столицы Приволжья надеются, что использование обновлённых систем наблюдения будут способствовать повышению внимательности водителей и снижению количества дорожно-транспортных происшествий.