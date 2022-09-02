Денвер, США, 2 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Житель штата США Колорадо Джейсон Аллен использовал ПО на основе искусственного интеллекта для создания работ, которые заняли первое место в местном художественном конкурсе, чем вызвал недовольство других участников. Об этом 2 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Искусственный интеллект

При создании произведений, которые были выставлены на Ярмарке изобразительных искусств штата Колорадо, Аллен использовал инструмент Midjourney (позволяет создавать изображения на основе текстовых подсказок). После того, как другие участники выразили недовольство по поводу результатов конкурса, мужчина заявил, что он не собирается извиняться за то, что сделал, поскольку не нарушал правил.

Стоит отметить, что Аллен, во-первых, назвал свои работы «Джейсон Аллен с помощью Midjourney», тем самым дав понять, что он не скрывает то, каким образом они были сделаны. Во-вторых, он заявил, что потратил много времени на подбор подсказок для ИИ, чтобы добиться нужного результата. Отметим также, что многим пользователям Сети действительно понравилась его работа «Пространственный театр оперы» (Theatre D’opera Spatial).

Власти Колорадо отметили в комментарии журналистам, что Аллен действительно не нарушил правил. Они также добавили, что двое участников жюри в момент выбора победителя не знали, что такое Midjourney, но все равно присудили бы первое место работе мужчины.