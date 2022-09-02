Нижний Новгород, 2 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Учащихся и преподавателей пяти колледжей в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за анонимных сообщений о бомбах, которые якобы были заложены в зданиях учебных заведений, передают местные СМИ 2 сентября.

Телефонный терроризм

По вине неизвестных злоумышленников была приостановлена работа Нижегородского медицинского колледжа, Нижегородского бизнес-колледжа, Сормовского механического техникума, Нижегородского художественного училища, а также техникума транспортного обслуживания и сервиса.

Аналогичная ситуация произошла в областном перинатальном центре — роженицам и медицинскому персоналу пришлось в экстренном порядке покинуть здание медучреждения.

Им на помощь направили медиков роддома №7, некоторых пациенток врачи перевезли в другие медицинские учреждения на личных авто.

Также стало известно об эвакуации отеля «Hampton by Hilton» и одной из нижегородских школ.

Прибывшие на место сапёры и кинологи с собаками обследовали все якобы заминированные здания, но не нашли никаких взрывных устройств.